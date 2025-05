ORF-Programmchefin mit "diebischer Freude" über ESC-Triumph

Eine der Mütter hinter dem triumphalen Sieg von JJ beim 69. Eurovision Song Contest von Basel ist ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, die sich nach dem Durchmarsch ihres Schützlings gegenüber der APA euphorisch äußerte: "Bei allem Aufwand, den das für den Sender bedeutet, darf man nicht antreten, wenn man sich das ersparen will. Und einem Juwel wie JJ zu wünschen, dass er nicht gewinnt, wäre gemein!"

Bleibt dennoch die leidige Frage des Geldes angesichts der rigiden Sparvorgaben der Politik. "Wir werden schauen müssen, alles was wir haben, so zusammenzukratzen, dass wir es gut über die Bühne bringen. Aber wir werden natürlich auch Gespräche führen, wer uns unterstützen kann. Wir werden uns einen Klingelbeutel stricken", lacht die Programmchefin angesichts der nahenden Herausforderung.

Wie sieht nun also der Zeitplan aus? "2015 ist zwar zehn Jahre her, aber der Erfahrungsschatz ist im Sender noch vorhanden", verweist Groiss-Horowitz auf die Ausrichtung des Contests nach dem Sieg von Conchita in Kopenhagen: "Es wird jetzt schnell ein Projektteam zusammengestellt, um klare Entscheidungswege zu haben."

Wie groß diesmal der Bewerbungsprozess für mögliche Ausrichterstädte ausfallen wird, muss sich indes erst noch erweisen. "In den vergangenen Jahren sind keine großen Hallen in Österreich gebaut worden, die den ESC beheimaten könnten. Aber ich möchte jetzt in der Stunde Null niemanden abhalten, eine gute Idee zu haben und sich an uns zu wenden", lockte die ORF-Verantwortliche mögliche Interessenten.