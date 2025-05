Stichwahl um Präsidentenamt in Rumänien

Knapp 19 Millionen wahlberechtigte Rumänen aus dem In- und Ausland wählen am Sonntag in einer Stichwahl ihr neues Staatsoberhaupt. Die erste Runde der Präsidentenwahl hatte vor zwei Wochen der Rechtspopulist George Simion haushoch mit knapp 41 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. Der parteifreie liberale Oberbürgermeister von Bukarest, Nicusor Dan, kam auf 21 Prozent. Jüngsten Umfragen zufolge schaffte Dan zuletzt jedoch eine beeindruckende Aufholjagd.