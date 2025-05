Schulabmeldungen wieder auf Vor-Corona-Niveau

Die Anmeldungen zum häuslichen Unterricht sind laut Bildungsministerium wieder auf das Niveau gesunken, das vor der Coronapandemie üblich war. Aktuell befinden sich laut Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch das Ressort von Christoph Wiederkehr (NEOS) rund 1.800 Kinder und Jugendliche im häuslichen Unterricht. Weil sich die Zahl der Schulabmeldungen während Corona verdreifacht hatte, war der Zugang zum häuslichen Unterricht zuletzt erschwert worden.

In Österreich gilt keine Schul-, sondern nur eine Unterrichtspflicht. Kinder können also auch häuslichen Unterricht oder Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen, die selbst keine Schulzeugnisse ausstellen dürfen. Um eine Schulstufe erfolgreich abzuschließen, muss man am Ende des Schuljahrs eine Externistenprüfung machen. Schafft man diese nicht, muss das Schuljahr in einer Schule mit Öffentlichkeitsrecht wiederholt werden. Die Bildungsdirektion kann den häuslichen Unterricht auch schon im Vorhinein untersagen, wenn für sie im häuslichen Unterricht keine "Gleichwertigkeit des Unterrichtes" zu erwarten ist.

Vor der Corona-Pandemie wurden jedes Jahr 2.300 bis 2.600 Kinder und Jugendliche (rund 0,3 Prozent der Schulpflichtigen) zu Schulanfang zum häuslichen Unterricht abgemeldet. 2021/2022, als an den Schulen zeitweise negative Coronatests und Maske Pflicht waren, stieg die Zahl auf 7.515 (ein Prozent der Schulpflichtigen). Als Reaktion darauf wurden die Frist für die Schulabmeldungen verkürzt, ein verpflichtendes Reflexionsgespräch vor den Semesterferien eingeführt und die Externistenprüfungen zur Eindämmung von "Prüfungstourismus" gebündelt von eigenen Kommissionen abgenommen.

Schon 2022/23 sank daraufhin die Zahl wieder auf 4.083 am Beginn des Schuljahrs. Zu den Semesterferien waren es nur noch 3.290, weil ein Teil der Kinder die Möglichkeit genutzt hatte, unterm Schuljahr freiwillig an eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht zu wechseln.

Für das laufende Schuljahr liegen dem Ministerium zwar noch keine finalen Zahlen zum häuslichen Unterricht vor. Bisher wurden allerdings 1.751 Reflexionsgespräche durchgeführt und in 26 Fällen der häusliche Unterricht von den Bildungsdirektionen untersagt, weil das verpflichtende Reflexionsgespräch nicht absolviert wurde. Wenn man berücksichtige, dass vor Einführung der neuen Regeln auch noch nach Beginn des Schuljahrs die Bildungsdirektionen die Teilnahme am häuslichen Unterricht untersagt haben, ist laut Ministerium "davon auszugehen, dass die Zahl der Schulpflichtigen im häuslichen Unterricht im aktuellen Schuljahr in etwa wieder auf dem Niveau vor der Pandemie liegt", hieß es auf APA-Anfrage.