Messe zur Amtseinführung von Papst Leo XIV. in Rom

Auf dem Petersplatz findet am Sonntag um 10.00 Uhr die feierliche Messe statt, bei der der neugewählte Papst Leo XIV. offiziell in sein Amt eingeführt wird. Aus aller Welt werden dazu Delegationen in Rom erwartet. Im Rahmen des Gottesdienstes erhält Robert Francis Prevost den Fischerring in Erinnerung an den Apostel und ersten Papst Petrus und das Pallium, ein mit schwarzen Kreuzen besticktes weißes Band aus der Wolle eines gesegneten Lamms, als Zeichen seiner Papstwürde.