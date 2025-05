Auffahrunfall auf der A12 bei Rietz: 57-jähriger Lkw-Fahrer verletzt sich bei Kollision

Auf der Inntalautobahn bei Rietz kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall, als ein Lkw mit einem stehenden Pkw kollidierte. Der Lkw-Lenker wurde mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht.

Rietz – Am späten Samstagnachmittag ereignete sich auf der Inntalautobahn (A12) im Gemeindegebiet von Rietz ein Verkehrsunfall. Gegen 18.45 Uhr hielt eine 57-jährige Italienerin ihren Wagen aus St. Anton kommend auf Höhe Straßenkilometer 106 im Bereich des Pannenstreifens und des ersten Fahrstreifens mit eingeschalteter Warnblinkanlage an, um einem am Beifahrersitz mitfahrenden körperlich beeinträchtigten Mann einen Becher Wasser zu reichen.