„Was für ein Erfolg“ : So reagierten Van der Bellen, Stocker und Co. auf den ESC-Sieg

Der 69. Eurovision Song Contest ist geschlagen und Österreich kann sich dank JJ über einen glanzvollen Sieg freuen. Die Reaktionen auf den Gewinn ließen nicht lange auf sich warten. Ob Bundespräsident, Kanzler oder ORF-Chef: Zahlreiche Persönlichkeiten gratulierten JJ zum triumphalen Sieg.

Mit einem großen Triumph für Österreich ging der 69. Eurovision Song Contest in Basel am Samstagabend zu Ende. JJ konnte mit seiner Pop-Opera Nummer „Wasted Love“ den dritten ESC-Sieg in der Geschichte ergattern und holte somit den größten Musikbewerb der Welt wieder nach Österreich. Schon kurz nach dem Titelgewinn kamen die ersten Glückwünsche.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte JJ via X (ehemals Twitter): „Was für ein Erfolg! Was für eine Stimme! Was für eine Show! Lieber JJ, herzliche Gratulation zum fulminanten 1. Platz beim Eurovision Song Contest.“

Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am selben Kanal seiner Freude freien Lauf gelassen: „Was für ein großartiger Erfolg – meine herzlichsten Glückwünsche zum Sieg. [...] JJ schreibt heute österreichische Musikgeschichte!“

Auch Vizekanzler Andreas Babler gratulierte. In seiner Insta-Story schreibt der SPÖ-Obmann „Herzlichen Glückwunsch an Johannes JJ Pietsch zum Sieg beim Eurovision Song Contest 2025. Ein beeindruckender Auftritt – Österreich ist und bleibt Kulturnation.“

ORF-Moderator Knoll: „Echt jetzt?“

Auch aus dem ORF, die den Entscheid 2026 austragen dürfen, wurde gratuliert. So lobte ORF-Chef Roland Weißmann die „fantastische Performance“ von JJ: „Wir sind stolz, ihn auf seinem Erfolgsweg, ähnlich wie auch schon bei Conchita Wurst, begleitet zu haben“, hielt der ORF-Chef fest und bezog sich auf den bis dato letzten rot-weiß-roten ESC-Triumph, als es 2014 hieß „Rise Like A Phoenix“. Das hatte damals zur Folge, dass der 60. Song Contest im Jahr darauf in Wien über die Bühne ging. Nun wird er „auch im 70. Jahr in Österreich zu Gast sein“, resümierte Weißmann. „Die Arbeiten dafür beginnen ab sofort, die Freude auf dieses Event ebenso.“

Auch Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz äußerte sich euphorisch bei dem Gedanken, den kommenden Eurovision Song Contest austragen zu dürfen: „Bei allem Aufwand, den das für den Sender bedeutet, darf man nicht antreten, wenn man sich das ersparen will. Und einem Juwel wie JJ zu wünschen, dass er nicht gewinnt, wäre gemein!“

Eloquent drückte seine Freude über den Sieg auch ESC-Urgestein und ORF-Moderator Andi Knoll aus: „Echt jetzt? Nach elf Jahren schon wieder? Geht das überhaupt, wenn man nicht Schweden ist?“, so Knoll, um mit den Worten „Was für ein Toptyp, dieser Johannes Pietsch“ zu schließen.

Staatsopernchef gratuliert Schützling

Auch Bogdan Roščić, Direktor der Wiener Staatsoper, freute sich, dass sein Schützling den ESC-Sieg für sich verbuchen konnte: „Von der 'Zauberflöte' zum Sieg beim Song Contest, das ist doch irgendwie eine Geschichte, die nur in Österreich stattfinden kann“, so Roščić. „Aber wer auf der Bühne der Wiener Staatsoper die Nerven behält, der meistert eben auch einen Auftritt vor 150 Millionen Menschen“, gratulierte Roscic dem 24-Jährigen, der als Countertenor bis dato regelmäßig auf der Bühne des Traditionshauses am Ring zu sehen war. Er performte unter anderem bei der Eröffnungsgala zum neuen Standort Nest und stand als 1. Knabe in der Premiere der neuen „Zauberflöte“ auf den Brettern, die die Welt bedeuten. (TT.com, APA)