Zwei Tote und 20 Verletzte: Segelschiff mit 277 Personen an Bord rammt die Brooklyn Bridge

New York – Ein Segelschiff der mexikanischen Marine mit 277 Menschen an Bord ist in New York mit der berühmten Brooklyn Bridge kollidiert. Dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams zufolge starben zwei Menschen. Bei dem Unfall am Samstagabend (Ortszeit) wurden zudem 22 Menschen verletzt, wie das mexikanische Marineministerium auf der Plattform X mitteilte. 19 von ihnen wurden in einem Spital medizinisch versorgt, drei waren schwer verletzt. Aus dem Wasser musste niemand gerettet werden.