Von Quanten bis Tourismus: Tirol auf Werbetour in Deutschland

Digitalisierung, Forschung, Quantenwirtschaft und freilich auch Tourismus: Die Lebensraum Gruppe des Landes machte in der Heeresbäckerei in Berlin-Kreuzberg den mehr als 200 Unternehmern den Standort Tirol schmackhaft.

Mit über 50 Prozent aller Nächtigungen ist Deutschland nach wie vor das Zugpferd für den Tiroler Tourismus. Doch nicht nur als Fremdenverkehrsland will Tirol betrachtet werden. Als Teil einer zweimonatigen Kampagne begab sich die Lebensraum-Gruppe des Landes Tirol mit dem Event „Tirol grüßt Berlin“ unlängst auf Werbetour in der deutschen Bundeshauptstadt. „Mit Digitalisierung, Quantenwirtschaft und Forschung bietet Tirol den Unternehmen, Fachkräften und Investoren spannende Perspektiven“, sagt Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Mario Gerber (ÖVP): „Damit unterstreichen wir Tirols Rolle als dynamischer Akteur im Herzen Europas.“

200 Unternehmen, 60 Reiseveranstalter, Reiseblogger, Journalisten und Influencer sowie etliche Großhändler Tirol waren der Einladung der Lebensraum zu dem Event in der Heeresbäckerei in Berlin-Kreuzberg gefolgt. In diversen Workshops wurde Tirol als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort sowie als Zentrum für Digitalisierung und Quantenwirtschaft schmackhaft gemacht. Zentrales Thema: Förderprogramme sowie bereits erfolgte Betriebsansiedelungen wie etwa Online Birds, ein Full-Service- Anbieter für Hotel-Online-Marketing. Oder die ivato GmbH mit Lösungen im Bereich der Unternehmensberatung und Digitalisierung.