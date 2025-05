Ex-Vizekanzler Josef Pröll einstimmig zum neuen ÖFB-Chef gewählt

Bregenz – Josef Pröll ist am Sonntag im Rahmen der Bundeshauptversammlung in Bregenz einstimmig für die kommenden vier Jahre zum neuen Chef des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) gewählt worden. Ebenfalls beschlossen wurde die Strukturreform, weshalb der höchste Funktionärsposten des Verbands künftig nicht mehr als Präsident, sondern als Aufsichtsratsvorsitzender bezeichnet wird.

Prölls Stellvertreter sind Johannes Wutzlhofer (Landespräsident Burgenland) und Philip Thonhauser (Bundesliga). Der neue ÖFB-Chef bedankte sich für das Vertrauen und appellierte in einer mehrmals von Applaus unterbrochenen Rede an das Zusammengehörigkeitsgefühl. „Wir müssen an einem Strang ziehen. Wir wollen Ruhe reinbringen und Teamchef Ralf Rangnick und sein Team arbeiten lassen, damit wir uns für die WM qualifizieren“, meinte der Niederösterreicher und sagte außerdem zu den Delegierten: „Bringen wir Ruhe in den Verband. Es muss Spaß machen, wenn wir zusammenkommen und Entscheidungen treffen.“