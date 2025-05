Glück im Unglück: Jäger überlebte 150-Meter-Absturz in Osttiroler Almgebiet

Prägraten – Am Samstag war der Steinbock im Bereich der Großbachalm im Gemeindegebiet von Prägraten am Großvenediger erlegt worden. Am Sonntag wollten die drei Osttiroler Jäger das Tier bergen. Dazu waren sie in den frühen Morgenstunden aufgebrochen, dann jedoch passierte im alpinen Gelände das Unglück.