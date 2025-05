Meister-Entscheidung vertagt: Dreikampf um den Bundesliga-Titel in letzter Runde

Wien – Die Meister-Entscheidung in der österreichischen Fußball-Bundesliga fällt in der letzten Runde, wobei drei Teams noch eine Chance haben. Die Austria hievte sich am Sonntag mit einem 2:1-Sieg beim WAC wieder zurück ins Rennen, während Tabellenführer Sturm Graz bei Rapid mit 1:3 unterlag. Damit liegen die Grazer vor dem Finale jeweils drei Punkte vor der Austria und den Wolfsbergern, also würde dem Titelverteidiger nächsten Samstag gegen den WAC bereits ein Remis reichen.

Salzburg gewann in der 31. Runde auswärts 2:1 gegen Blau-Weiß und ist einen Zähler hinter dem WAC und der Austria Vierter. Am Samstag hatten sich in der Qualifikationsgruppe Altach und die Klagenfurter Austria torlos getrennt, während der GAK den LASK in Überzahl 1:0 besiegte. Auch die Entscheidung um den Abstieg fällt somit erst in der allerletzten Runde am Freitag. Hartberg fixierte mit einem 3:2-Heimsieg gegen die WSG Tirol Rang zwei in der Qualifikationsgruppe.