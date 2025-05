Sensationelles Überholmanöver: Verstappen triumphiert im 400. Rennen von Red Bull

Imola – Max Verstappen hat in Imola in beeindruckender Manier seinen zweiten Formel-1-Sieg 2025 und seinen insgesamt 65. geschafft. Der Formel-1-Weltmeister gewann am Sonntag das erste Europa-Rennen dieser Saison nach einem Überholmanöver in der ersten Runde gegen McLaren-Pilot Oscar Piastri, der als Dritter etwas von seiner WM-Führung einbüßte. Zweiter wurde Piastris Teamkollege Lando Norris. Lewis Hamilton gelang als Vierter im Ferrari-Heimrennen ein Achtungserfolg.

Verstappen übernahm nach dem Start in der ersten Kurve spektakulär die Führung, als sein Auto plötzlich enorme Traktion entwickelte und er sich außen an Piastri vorbeizwängte. Verstappen und Piastri setzten sich daraufhin leicht ab, der drittplatzierte Russell geriet unter Druck von Norris und musste seinen Landsmann in der elften Runde vorbeilassen. Überraschend viele Teams setzten auf frühe Reifenwechsel und eine Zwei-Stopp-Strategie - so auch McLaren bei Piastri, der sich nach der 13. Runde einen Hard-Satz abholte. Zu seinem Pech war es ein eher langsamer Stopp, zudem brachte der Reifen nicht die erwünschte Pace. Auch deshalb, weil Piastri mitten im Verkehr steckte. Noch schlechter erging es Russell nach seinem frühen Reifenwechsel.

Gerade als wegen eines Ocon-Ausfalls das Virtuelle Safety Car ausgerufen wurde, bog Verstappen in der 29. Runde in die Boxengasse ab und kam so zu einem billigen Stopp. Nahezu das komplette Feld tauschte jetzt bei Hälfte der Renndistanz die Reifen, darunter auch Piastri. Der Australier kam nach einem zweiten problembehafteten Stopp hinter Williams-Pilot Alexander Albon als Vierter auf die Strecke zurück, überholte den Thai-Briten jedoch bald, als die Strecke wieder freigegeben wurde. Vorne hatte Verstappen einen überlegenen Vorsprung von rund 18 Sekunden auf Norris.