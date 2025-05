Der neue ESC-König ist gelandet: Jubelstürme für JJ bei Ankunft in Wien

Österreichs frisch gebackener Songcontest-Gewinner landete am Sonntagnachmittag am Flughafen Schwechat. Der Jubel kannte keine Grenzen.

Wien – Im Vatikan wurde am Sonntag der neue Papst ins Amt eingeführt, und in Österreich betrat der frischgekürte neue ESC-König JJ am Nachmittag am Flughafen Wien Schwechat erstmals heimischen Boden nach seinem triumphalen Erfolg beim 69. Eurovision Song Contest von Basel. Überpünktlich gegen 16.15 Uhr landete die Maschine mit der österreichischen Delegation samt dem 24-jährigen Sänger an der Spitze – erwartet von einigen Hundert Fans und Medienvertretern.

Ankunft von JJ in Wien-Schwechat

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) empfingen den neuen Star persönlich am Flughafen, und auch JJs einstiger "Starmania"-Kollege Mert Cosmus war mit Luftballons und "Welcome Home"-Schild am Airport erschienen.

Danke für die ganze Liebe und Unterstützung. Danke vielmals, dass Ihr daran geglaubt habt! JJ, Gewinner des ESC

Nicht zuletzt wartete JJs Familie, die nach der legendären Nacht von Basel einen früheren Flieger zurück genommen hatte, auf den Star des Moments. "Danke für die ganze Liebe und Unterstützung. Danke vielmals, dass Ihr daran geglaubt habt!", bedankte sich JJ bei den Fans, gab Dutzende Autogramme, stand für Fotos bereit und präsentierte der jubelnden Menge die ESC-Trophäe.

Kurze Nacht

Viel Schlaf hatte es für den Countertenor definitiv nicht gegeben, war dieser doch erst in der Nacht in Basel zum neuen Song-Contest-Regenten gekrönt worden. Damit hatte JJ die Buchmacher Lügen gestraft, die im Vorfeld Schweden als klaren Gewinner der 69. Ausgabe des musikalischen Megaevents und Österreich "lediglich" auf Platz 2 gesehen hatten.

Letztlich setzte sich JJ mit einem klaren Sieg bei den Fachjurys und einem respektablen Platz 4 in der Publikumswertung deutlich an die Spitze des 26-köpfigen Feldes mit 436 Punkten, während die Zweitplatzierte, Israels Kandidatin Yuval Raphael 357 Punkte erreichte.

Pressekonferenz und TV-Talk am Abend

Dabei stellte der Flughafenempfang für JJ nur einen Zwischenstopp dar auf seiner Jubeltour durch die Heimat – stand doch gleich am Abend im ORF-Zentrum am Küniglberg eine Pressekonferenz des ESC-Gewinners mit den ORF-Verantwortlichen am Programm, die live in ORF 1 und auf ORF On übertragen wird.

Um 20.15 Uhr folgt dann der von Andi Knoll moderierte Talk "ESC 2025 - Sieg für Österreich" ebenfalls in ORF 1 und ORF On, für den sich neben JJ auch Conchita, Teya und Cesar Sampson angekündigt haben. Geschlafen wird später. (TT.com, APA)