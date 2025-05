Brand in Inzinger Wohnhaus: Bewohner retteten sich ins Freie

Inzing – Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus kam es am Sonntagnachmittag in Inzing. Laut Polizei brach das Feuer im Heizungskeller gegen 15.45 Uhr aus. Die drei Bewohner konnten sich trotz des dichten Rauches unverletzt ins Freie retten und den Notruf absetzen.