Rechtsruck bei Wahl in Portugal

Ein historischer Rechtsruck überschattet den Sieg der Konservativen von Ministerpräsident Luís Montenegro bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Portugal. Die Rechtspopulisten von Chega lieferten sich nach weit fortgeschrittener Auszählung ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz mit der Sozialistischen Partei (PS), die nur vor etwas mehr als einem Jahr das südwesteuropäische EU-Land noch mit absoluter Mehrheit regiert hatte.

"Wir haben das seit 50 Jahren herrschende Zweiparteiensystem getötet", jubelte Chega-Chef André Ventura vor TV-Kameras. Das Freudengeschrei von Hunderten Anhängern ließ die Aussagen des 42 Jahre alten Rechtsprofessors nur schwer verstehen. Die Partei, die erst vor einem Jahr einen Zuwachs von sieben (2022) auf 18 Prozent gefeiert hatte, kletterte nun sogar auf knapp 23 Prozent, wie die Wahlbehörde in Lissabon mitteilte.

Nach Auszählung von rund 98 Prozent aller Wahlbezirke kam Montenegros Bündnis Aliança Democrática (AD/Demokratische Allianz/AD) auf gut 33 Prozent der Stimmen. Das sind vier Prozentpunkte mehr als bei der letzten Abstimmung von März vorigen Jahres und rund zehn Prozentpunkte mehr als PS und Chega jeweils auf sich vereinen. Dem fast vollständigen offiziellen Wahlergebnis zufolge steht nur die Vergabe von vier Sitzen in dem 230 Abgeordnete zählenden Parlament noch aus. Die Auszählung der im Ausland abgegebenen Stimmen dauerte noch an, mit dem Ergebnis wird erst in den kommenden Tagen gerechnet.