Telefonat zwischen Trump und Putin läuft

Im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskrieges telefonieren US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wie geplant miteinander. Das berichteten die US-Sender CNN und CBS News unter Berufung auf das Weiße Haus. Der Kreml bestätigte russischen Medien gegen 17.30 Uhr MESZ ebenfalls, dass das Gespräch laufe. Demnach hielt sich Putin in seinem Amtssitz in Sotschi am Schwarzen Meer auf. Der US-Präsident hat das Ziel ausgerufen, Russlands Angriffskrieg zu beenden.