Trump stellt Ukraine-Gespräche im Vatikan in Aussicht

US-Präsident Donald Trump hat sofortige Verhandlungen im Vatikan über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in Aussicht gestellt. Trump schrieb am Montag auf Truth Social nach einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin, die Gespräche sollten unmittelbar beginnen - und der Papst habe den Vatikan als Verhandlungsort angeboten. Über einen Zeitplan für eine Feuerpause in der Ukraine wurde bei dem Telefonat der beiden nicht gesprochen.