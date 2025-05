Polen müssen in Stichwahl über Präsidenten entscheiden

In Polen müssen die Wählerinnen und Wähler in einer Stichwahl am 1. Juni über einen neuen Präsidenten entschieden. Nach der ersten Runde am Sonntag sahen Prognosen in der Nacht den liberalkonservativen Kandidaten Rafal Trzaskowski (53) aus dem Regierungslager von Premier Donald Tusk bei 31,1 Prozent der Stimmen. Karol Nawrocki (42) von der rechtsnationalistischen PiS erhielt 29,1 Prozent. Ein Sieg Trzaskowskis würde den Weg für die Reformen der Tusk-Regierung frei machen.