19-Jähriger in Innsbruck von Jugendlichen mit Fäusten attackiert und schwer verletzt

Vier männliche Jugendliche haben am Sonntagabend in Innsbruck versucht, einen 19-Jährigen auszurauben und ihr Opfer dabei schwer verletzt. Gegen 20 Uhr sprachen die Täter den Mann an und forderten ihn auf, seinen Rucksack herauszugeben. Als sich dieser weigerte, wurde er von den Jugendlichen mit Fäusten attackiert und dabei schwer im Gesicht verletzt, berichtet die Polizei. Anschließend flüchteten die Täter.