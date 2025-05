Israelische Regierung will wieder Hilfe nach Gaza lassen

Bereits seit März lässt Israel keine Hilfslieferungen mehr in den Gazastreifen, laut UNO droht mehr als zwei Millionen Menschen der Hungertod. Nun sollen wieder Hilfsgüter zugelassen werden. Indes hat Israel am Wochenende eine neue Militäroffensive gestartet.

Tel Aviv – Israels Regierung will wieder humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lassen. Die Grundversorgung mit Lebensmitteln erfolge auf Empfehlung der israelischen Armee und um sicherzustellen, dass es zu keiner Hungersnot komme, so das Büro von Premier Benjamin Netanjahu am Sonntagabend. Eine solche würde die Fortsetzung der am Wochenende gestarteten Offensive gefährden. Israel lässt seit März keine Hilfslieferungen mehr in den Gazastreifen. Das wurde international heftig kritisiert.

Hilfsgüter sollen israelischen Medienberichten zufolge auf bisher genutzten Wegen in den abgeriegelten Küstenstreifen kommen, bis ein geplanter neuer Mechanismus umgesetzt wird. Israel werde Maßnahmen ergreifen, damit die Hilfe nicht in die Hände der Hamas gelange, teilte Netanjahus Büro mit.

Die Hilfslieferungen sollen nun vorerst wieder internationale Organisationen wie das Welternährungsprogramm (WFP) sowie die World Central Kitchen bereitstellen, wie das Nachrichtenportal walla.co.il meldete. Ende des Monats soll ein neuer Mechanismus greifen, der nicht unumstritten ist. Berichten zufolge sollen Güter dann nur noch von wenigen Standorten im Gazastreifen aus verteilt werden. Vor allem die UN äußern starke Bedenken daran.

Medien: Druck aus USA

Mehrere Medien berichteten, vor allem der Druck aus den USA habe die israelische Regierung zur Aufhebung der Blockade gebracht. Netanjahu informierte demnach das Sicherheitskabinett lediglich über die Entscheidung – ließ dessen Mitglieder aber nicht abstimmen.

Die rund 2,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Gazastreifens sind fast ausschließlich auf Hilfe von außen angewiesen, um zu überleben. Der UN-Nothilfekoordinator hatte gemahnt, schon jetzt seien 2,1 Millionen Palästinenser wegen zurückgehaltener humanitärer Hilfe vom Hungertod bedroht.

Israel wirft der radikalislamischen Terrorgruppe Hamas vor, die Hilfsgüter gewinnbringend weiterzuverkaufen, um ihre Kämpfer und Waffen zu finanzieren.

„Letzte Warnung“ vor neuem Angriff

Die israelische Armee kündigte am Sonntag zudem einen weiteren massiven Angriff im Gazastreifen an und gab einen Evakuierungsbefehl für die Bewohner mehrerer Gebiete des Palästinensergebietes heraus. Bereits zuvor warten bei Angriffen laut palästinensischen Angaben vom Sonntag rund 110 Menschen im Gazastreifen zu Tode gekommen, darunter zahlreiche Frauen, Jugendliche und Kinder. Bei dem Angriff seien Zelte getroffen worden, in denen Vertriebene untergebracht gewesen seien.

Bei einem Angriff am Wochenende seien Zelte getroffen worden, in denen Vertriebene untergebracht gewesen seien, hieß es. © EYAD BABA

„Dies ist eine letzte Warnung vor dem Angriff. Begeben Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit unverzüglich nach Westen in die bekannten Schutzzonen in Al-Mawasi“, erklärte ein israelischer Armeesprecher auf Arabisch in Onlinediensten.

Der Aufruf richtete sich unter anderem an Bewohner des Gebiets Al-Qarara, der Gemeinde Salqa und der Bereiche südlich von Deir al-Balah. Der Armeesprecher kündigte einen „heftigen Angriff“ auf Gebiete an, die zum Abschuss von Raketen durch die Hamas genutzt würden.

Die israelische Armee hatte zuvor den Beginn „umfassender Bodeneinsätze“ im gesamten Gazastreifen bekanntgegeben. Die Einsätze am Boden seien Teil einer neuen, verstärkten Offensive, deren Ziel die Zerschlagung der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas sei, erklärte die Armee am Sonntag.

Krankenhäuser außer Betrieb

Im Norden des Gazastreifens sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mittlerweile alle Kliniken außer Betrieb. Schwerer Beschuss verhindere, dass Patienten, Personal und Güter ins Indonesische Krankenhaus in Beit Lahia kämen. Es handelt sich um das letzte öffentliche Krankenhaus im Norden, das noch arbeitsfähig war. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu. Das israelische Militär wirft der Hamas immer wieder vor, sich in Kliniken zu verschanzen und Krankenhäuser für militärische Zwecke zu nutzen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dagegen in der Vergangenheit eine „systematische Zerlegung“ des Gesundheitssystems im Gazastreifen durch die israelische Armee kritisiert. Israels Armee betont regelmäßig, im Einklang mit dem Völkerrecht zu handeln. Dieses verbietet Angriffe auf zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser in Kriegszeiten. Sie können ihren Schutzstatus jedoch unter bestimmten Umständen verlieren, etwa wenn sie für Verstecke für Kämpfer oder als Waffenlager benutzt werden.

Appelle für Ende der Gewalt

Nach Bekanntwerden des Beginns der Großoffensive mehrten sich Appelle, dass die Gewalt ein Ende haben müsse. Das forderte EU-Ratspräsident António Costa von beiden Konfliktparteien. UN-Generalsekretär António Guterres teilte mit, die Lage für die Palästinenser in Gaza sei mehr als unmenschlich. Die Blockade humanitärer Hilfe „muss sofort beendet werden“.

In Den Haag gingen Zehntausende zumeist in Rot gekleidete Menschen auf die Straße und forderten von der niederländischen Regierung eine härtere Gangart gegenüber Israel.

In Den Haag demontrierten zehntausende Menschen für eine härtere Gangart gegenüber Israel. © IMAGO/Phil Nijhuis