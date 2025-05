Ziller Galerie in Stumm: Neue Kunst-Workshops für Kinder im Zillertal

Kreative Events für junge Künstlerinnen und Künstler fördern ihre Talente. Kunstwerke werden am 18. Juli um 14 Uhr in einer Ausstellung präsentiert.

Die Ziller Galerie in Stumm öffnet im Juli 2025 erneut ihre Türen für die Kinder Kunst Tage. Vom 14. bis 18. Juli können Kinder in verschiedenen Workshops ihre künstlerischen Fähigkeiten entdecken und entwickeln. Die Anmeldung ist bis zum 10. Juni per E-Mail an zillergalerie@kulturnetzTirol.at möglich.

Unter der Leitung erfahrener Künstler und Kunstpädagogen, wie Michael Engele und Margret Obernauer, lernen die jungen Teilnehmer nicht nur Techniken, sondern auch die Freude und Leidenschaft für die Kunst. Die entstandenen Kunstwerke werden am 18. Juli um 14 Uhr in einer Ausstellung präsentiert, zu der Eltern und Freunde der Galerie eingeladen sind.

Die Workshops bieten vielfältige Möglichkeiten: Kinder ab sechs Jahren können in "Kleb dir deine Welt" Fantasieräume bauen oder in "Szenen & Geschichten" Märchenszenen gestalten. Ältere Kinder ab zehn Jahren können sich im dreidimensionalen Arbeiten mit YTONG-Skulpturen versuchen oder Speckstein-Medaillons als Schmuckstücke kreieren. Lisa Wöss bietet den Workshop "Glückssteine" an, in dem Naturmaterialien dekoriert werden. Michael Engele leitet zudem den Kurs "Geschichten & Geister", in dem Larven und Masken aus Ton entstehen.