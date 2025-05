Selfie im Kanzleramt: Regierungsspitze empfängt ESC-König JJ

Nach seinem fulminanten Sieg beim Eurovision Song Contest wurde Johannes Pietsch am Montag von der gesamten Regierungsspitze in Empfang genommen.

Auf Nachfrage unterstrich der Kanzler, dass ein ESC in Österreich nicht am Geld scheitern werde: „Wir sind eines der reichsten Länder der Welt.“ Zugleich wolle er keinen Entscheidungen vorgreifen und sei auch verwundert, dass man zum jetzigen Zeitpunkt diese Diskussion führe. Jetzt steht die Freude über den Sieg im Vordergrund.

Medienminister Babler schlug in dieselbe Kerbe: „Schön ist, dass wir uns in Österreich kollektiv freuen. Wir haben alle ein bisschen das Gefühl, dass wir gewonnen haben.“ Entsprechend gelte für ihn fix: „Ich bin sehr überzeugt, dass wir ein wahnsinnig tolles Event kommendes Jahr auf die Beine stellen werden.“

Österreichs Fernsehkoch Johann Lafer indes bot in der deutschen Radiosendung „Das große SWR3 Grillen“ an, gratis zusammen mit der Youtuberin Sally Özcan für seinen Landsmann zu kochen: „Uns musst du nicht bezahlen.“ Auf dem Menü könnten Spareribs stehen, angeblich JJs Lieblingsessen. Als Dessert soll es Kaiserschmarrn geben.

Viel Zeit zum Essen wird JJ einstweilen aber nicht haben. Der ESC-Gewinner ist bereits am Dienstag in der neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ bei Stermann und Grissemann zu Gast, bevor er am 6. und 7. Juni im Rahmen der „Starnacht am Neusiedler See“ in Mörbisch zu hören ist.