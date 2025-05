Unfall mit vier Verletzten in Obsteig, Polizei sucht unbekanntes Auto

Mit schwerem Sachschaden und vier Verletzten endete in der Nacht auf Montag ein Unfall in Obsteig. Zudem ist die Polizei auf der Suche nach einem am Unfall beteiligten Autofahrer. Die Uhr zeigte 0.15 Uhr, als ein 44-Jähriger mit zwei weiteren Insassen und einem sechs Monate alten Kleinkind auf der B189 Mieminger Straße im Gemeindegebiet von Obsteig in Richtung Deutschland unterwegs war.