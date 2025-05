Verbessertes Busangebot im Zillertal: Region und VVT setzen auf Nachhaltigkeit

Die Region Zillertal und der VVT setzen ein klares Zeichen für nachhaltige Mobilität. Ab Juni fährt die Linie 4104 von Mayrhofen nach Hintertux im Halbstundentakt mit 27 Fahrten täglich in jede Richtung. Dies verdoppelt die bisherigen Fahrten. Auch die Verbindung von Zell nach Gerlos wird erheblich verbessert: Die Linie 4094 bietet künftig 15 Verbindungen je Richtung von Montag bis Freitag, drei am Samstag und fünf am Sonntag während der Saison. Eine neue Linie erschließt fünfmal täglich die Krimmler Wasserfälle.