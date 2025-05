Aufatmen in Tirol: Abgängige 15-Jährige aus Völs wieder aufgetaucht

Groß war das Bangen um eine 15-jährige Jugendliche, die seit Mitte Februar in Völs als vermisst galt. Nun können Angehörige und Freunde endlich aufatmen: Nach Angaben der Polizei meldete sich das Mädchen am Sonntag bei einer Polizeidienststelle in München. Die Minderjährige wurde dort bereits von ihrer Mutter abgeholt. Nähere Umstände sind aktuell noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Die Jugendliche, die in einer Jugendeinrichtung lebte, war seit 10. Februar abgängig. Zuletzt war das Handy der Minderjährigen in Erl eingeloggt. Außerdem gingen Hinweise ein, dass das Mädchen in Bayern bzw. in Richtung Südfrankreich unterwegs war. (TT.com)