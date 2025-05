Vize-Weltmeister verkündet Ehe-Aus nach nur sieben Monaten

Sportlich hätte es für Thomas Tumler in der abgelaufenen Weltcup-Saison nicht besser laufen können. Im vergangenen Dezember feierte der Riesentorlauf-Spezialist in Beaver Creek im Alter von 35 Jahren seinen ersten Weltcupsieg. Bei der WM in Saalbach krönte der Schweizer seine Saison mit Silber. Tumler musste sich dabei nur dem Tiroler Raphael Haaser geschlagen geben.