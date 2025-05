Nach Sturz bei Skitraining in Sölden: 15-Jähriger in stabilem Zustand auf Intensivstation

Sölden – Ein 15-jähriger Schüler des Skigymnasiums Stams zog sich Montagvormittag bei einem Sturz während des Skitrainings am Tiefenbachferner in Sölden „schwerste Verletzungen“ zu, wie die Polizei berichtet. Der Südtiroler wurde in kritischem Zustand in die Innsbrucker Klinik geflogen.