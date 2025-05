EU und Großbritannien drücken die Neustart-Taste

Großbritannien rückt in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik im Schatten globaler Verwerfungen enger an Europa.

London – Über fünf Jahre nach dem Brexit versuchen Großbritannien und die EU einen Neustart und stellen ihre Beziehungen auf eine neue Grundlage. Das am Montag in London unterzeichnete Abkommen stellt eine Neuausrichtung in den Verteidigungs- und Handelsbeziehungen dar. Es umfasst Großbritanniens Teilnahme an gemeinsamen Beschaffungsprojekten, einen einfacheren EU-Zugang für Lebensmittel, die Jugendmobilität sowie ein neues, jedoch umstrittenes Fischereiabkommen. „Es ist Zeit, nach vorn zu blicken“, sagte der britische Premierminister Keir Starmer in einer Erklärung. „Wir müssen die alten Debatten und politischen Kämpfe hinter uns lassen.“ Unterzeichnet wurde das Abkommen vom einstigen Brexit-Gegner Starmer sowie EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, welche die Wiederannäherung von EU und Großbritannien als „historischen Moment“ bezeichnete.