31-jähriger Arbeiter warf in Ainet Heizkörper aus Fenster, traf Kollegen (54) am Kopf

Ainet – Am Montagvormittag kam es beim Abriss auf einem Firmengelände in Ainet zu einem Vorfall. Ein 31-jähriger Arbeiter warf, nachdem er sich eigenen Angaben zufolge vergewissert hatte, dass es gefahrenfrei möglich sei, einen demontierten Heizkörper aus dem ersten Stock. Ein 54-jähriger Kollege, der vor dem Gebäude gerade aufräumte, wurde vom Heizkörper am Kopf getroffen.