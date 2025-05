Zweimal Feueralarm in Innsbruck: Küchen brannten, Bewohnerinnen verletzt

Die Innsbrucker Feuerwehren mussten am Montagabend zu zwei Wohnungsbränden ausrücken. Zwei Frauen wurden verletzt. Die Bewohner mussten jeweils in Ersatzquartieren unterkommen.

Innsbruck – Gleich zweimal heulten am Montagabend in Innsbruck die Sirenen wegen Brandalarms. Beide Male war in einer Küche ein Feuer ausgebrochen. Zunächst wurden die Feuerwehrleute kurz nach 18 Uhr alarmiert. In einem Mehrparteienhaus im Westen der Stadt (Bereich Technikerstraße) hatte eine 68-Jährige Öl in einem Topf erhitzt, das sich entzündete. Der Brand griff rasch auf die Kücheneinrichtung über.