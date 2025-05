Mit Vorderreifen abgerutscht: 82-jährige bei Fahrradunfall in Reutte schwer verletzt

Reutte – Am Sonntag ereignete sich in Reutte ein schwerer Fahrradunfall. Eine 82-jährige Frau war gegen 8.45 Uhr mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie hinter ihrem Sohn vom Kreisverkehr bei einem Lebensmittelmarkt in Richtung Kreisverkehr Bahnhof Reutte fuhr. Ohne Fahrradhelm unterwegs, beabsichtigte sie nach rechts in die Einfahrt des Busbahnhofs abzubiegen.