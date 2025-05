Erste Migranten in USA nutzten "Selbstabschiebungs"-Programm

In den USA haben erste Einwanderer ohne Papiere das Angebot der Regierung von Präsident Donald Trump genutzt, sich gegen 1.000 Dollar (883 Euro) "selbst abzuschieben". Wie das Heimatschutzministerium mitteilte, befanden sich an Bord des am Montag in Houston im Bundesstaat Texas gestarteten "freiwilligen Charterflugs" nach Südamerika 64 illegale Migranten. 38 von ihnen wurden demnach nach Honduras geflogen, weitere 26 reisten nach Kolumbien.