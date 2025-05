Low Life Rich Kids "introvertiert" und "auf die Fresse"

Zwei Schauspielerinnen und ein Musiker nehmen für ein Theaterprojekt einen Song auf - und dieser wird zum Radiohit. Ein guter Grund, weiterzumachen: Nun veröffentlichen Mara Romei, Coco Brell und Bernhard Eder unter dem Bandnamen Low Life Rich Kids das erste Album. "Lieblingslieder" vereint Pop, Postpunk und andere Stile. "Auf keinen Fall NDW als Hauptding anführen!", fordert das Trio im APA-Interview, wobei Gesang und Einsatz von Heimorgeln doch an jene Welle erinnern.

Auf alle Fälle klingen Low Life Rich Kids erfrischend anders in einer Zeit der Spotify-Regeln. Allein die manchmal recht langen Intros widersprechen dem ungeschriebenen Streaminggesetz, wonach Hörer gleich nach wenigen Sekunden überzeugt werden müssen, nicht zu skippen. "Dann hört's halt den Song nicht", richtet Eder solchen Musikkonsumenten gelassen aus.

Die Texte auf "Lieblingslieder" drehen sich um Themen wie persönliche Ängste und Umweltprobleme. "Es gibt introvertierte Lieder, wo es darum geht, was bei mir passiert. Gleichzeitig gibt es Songs, mit denen man Gedanken zu allgemeinen Zuständen rauslässt, damit an die Leute kommen will - direkt auf die Fresse", erläutert Brell.