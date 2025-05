Außen- und Verteidigungsminister beraten in Brüssel

Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten kommen am Dienstag zu Treffen in Brüssel zusammen. Bei den Gesprächen der Verteidigungsminister soll es am Vormittag (ab 9.30 Uhr) insbesondere um Aufrüstungspläne und die weitere militärische Unterstützung der Ukraine gehen. Die Außenminister wollen dann am Nachmittag (14.00 Uhr) unter anderem neue Russland-Sanktionen beschließen und über die Lage im Gazastreifen und in Syrien sprechen.