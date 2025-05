MS Hopfgarten und SMS Hötting-West trumpften bei Schoolbowl Tirol auf

Bei der 11. Auflage der ASKÖ Schoolbowl Tirol in Innsbruck durften am Montag die MS Hopfgarten und die SMS Hötting-West Football Akademie jubeln. Bei den Mädchen sicherten sich die Unterländerinnen beide Titel. Bei den Burschen waren die Innsbrucker sowohl in der Kategorie 1./2. Klassen als auch bei den 3./4. Klassen obenauf.