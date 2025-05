Kundl wird zur Bühne für die Landwirtschafts-Simulator-Community

Die FarmCon 25, das internationale Gaming-Event für Fans des Landwirtschafts-Simulators, findet am 5. und 6. Juli im Innovationszentrum von Lindner Traktoren in Kundl statt. Die Veranstaltung verspricht ein spannendes Programm mit Gaming, Vorträgen, Traktoren-Testfahrten und Familienaktivitäten.

Kundl – Das Innovationszentrum von Lindner Traktoren in Kundl wird Anfang Juli zum Treffpunkt für die weltweite Community des Landwirtschafts-Simulators. Die FarmCon 25 vereint Fans, Entwickler, Gamer und digitale Landwirte aus aller Welt zu einem Event, das sowohl in der Gaming-Szene als auch touristisch zunehmend an Bedeutung gewinnt.