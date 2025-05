Sistrans rollte für Vitallauf roten Teppich aus, zweimal Gold im Orientierungslauf für Tirol

Laufsport: Laufen für den guten Zweck. Das war auch beim zweiten Vitallauf Sistrans Programm. Mit der „Charity Runde“ ohne Leistungs- und Zeitdruck wurde der Solidaritätsfonds „WIR“ für in Not geratene Menschen in der Region aufgefüllt.

In den Hauptläufen über knapp fünf Kilometer siegte bei den Damen Nachwuchstalent Leonie Schröter in 18:41 Minuten. Bei den Herren unterbot Titelverteidiger Markus Mitterdorfer aus Ampass in 15:39 Minuten sogar seine Siegerzeit vom Vorjahr.

Orientierungslauf: Bei den österreichischen Meisterschaften lang im Orientierungslauf gab es sechs Tiroler Medaillen: Gold: Emma Frey (OL Kufstein/D16E), Karin Lugsteiner (OLL/D65). Silber: Isabel Hechl (D35), Maximilian Nindl (beide Naturfreunde Kitzbühel/H18E), Iriýna Tarnavska (OLL/D40). Bronze: Ariella Witting (OLL/D12).

Die Tiroler Medaillengewinner auf einen Blick. © Hechl

Gewichtheben: Tirols Gewichtheber-Nachwuchs holte bei der Schülermeisterschaft in Bad Häring dreimal Gold: In der U9 siegte Lokalmatador Leo­nardo Mitterlehner vor zwei Vereinskollegen (Andreas Perktold/2.; David Sammer/3.). Doppel-Gold gab es in der U13 für Benjamin Hofer (KSV Rum), Bronze holte Anabell Perktolf (U11).