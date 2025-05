Riesiger Felssturz steht unmittelbar bevor: Schweizer Ort evakuiert

Der regionale Führungsstab rechnete jeden Moment mit einem gigantischen Abbruch, wie Informationschef Matthias Ebener sagte. Die Nacht auf Dienstag verlief ruhig, das erwartete Großereignis war bisher nicht eingetroffen, berichtet der Schweizer Rundfunk. Am Montagabend hätten sich aber 150.000 bis 200.000 Kubikmeter Stein in Stücken gelöst. Einen so großen Abbruch habe es seither nicht mehr gegeben.

Betroffen von der Evakuierung waren 300 Einwohnerinnen und Einwohner und rund 100 Gebäude. Die Menschen wurden in den meisten Fällen privat oder in leerstehenden Wohnungen untergebracht. Touristen befanden sich keine mehr in der Gemeinde. Sie seien bereits am Samstag mit den ersten rund 92 evakuierten Bewohnerinnen und Bewohnern in Sicherheit gebracht worden.