Junioren-Weltmeister kam bei Lawinen-Unglück am Eiger ums Leben

Am vergangenen Samstag kam es am bekannten Schweizer Berg Eiger zu einem Lawinenabgang. Dabei wurden nahe des Gipfels sieben Wintersportler verschüttet. Für zwei Personen kam jede Hilfe zu spät.

Die Trauer in der Freeride-Szene ist groß. Die Organisatoren des „Nendaz Freeride“ würdigten Dänzer in einem emotionalen Post auf Instagram: „Mit großer Trauer haben wir vom Tod unseres lieben Eliot erfahren. Er gehörte zur großen Freeride-Familie: talentiert, bescheiden und leidenschaftlich verkörperte er die Werte unserer Gemeinschaft: Engagement, Freundschaft, Freiheit und Respekt vor den Bergen. Danke für all die tollen Momente, die wir mit dir hatten. Ride in Peace.“ (TT.com)