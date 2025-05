Nach mehr als 50 Jahren: Eskimo nimmt bekannten Eisklassiker aus dem Sortiment

Nach über 50 Jahren wird der Eisklassiker „Brickerl“ eingestellt. Grund dafür ist laut dem Hersteller Eskimo die geänderte Nachfrage seitens der Kundinnen und Kunden sowie der begrenzte Platz in den Truhen. „Das 'Brickerl', wie wir es heute kennen, gibt es seit 1973. Nach dieser langen Zeit fällt ein solcher Schritt natürlich nicht leicht“, hieß es am Dienstag in einem Statement gegenüber der APA.