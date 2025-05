Timmelsjoch Hochalpenstraße startet in die Saison

In der Rekordzeit von vier Wochen wurde die rund 34 Kilometer lange Timmelsjoch Hochalpenstraße zwischen Gurgl und Moos in Passeier von bis zu neun Meter hohen Schneemassen befreit. „Die ersten Besucher werden noch bis zu vier Meter hohe Schneewände zu sehen bekommen“, freut sich Timmelsjoch Hochalpenstraße-AG-Vorstand Manfred Tschopfer über den frühen Saisonstart. Geöffnet ist ab sofort täglich, von 7 bis 20 Uhr, und je nach Witterung bis circa Ende Oktober, Anfang November.

Die modern abgesicherte Passstraße ist mit Sommerreifen und ohne Salz befahrbar. Beliebt ist sie für Tagesausflüge genauso wie als abwechslungsreiche Reiseroute in den Süden nach Meran oder weiter zum Gardasee. Denn die harmonisch in die Landschaft eingebetteten Kurven bieten gleichermaßen Fahrspaß und hochalpines Naturerlebnis. Unterwegs lädt der TOP Mountain Crosspoint mit seinem Motorcycle Museum und Panoramarestaurant zur gemütlichen Einkehr ein.

Das TOP Mountain Motorcycle Museum in Hochgurgl an der Timmelsjoch Hochalpenstraße begeistert mit interaktiven Attraktionen als Motorcycle Experience World.

Das TOP Mountain Motorcycle Museum erzählt auf 4500 Quadratmetern die Geschichte des Motorrads von den Anfängen im späten 19. Jahrhundert bis hin zu aktuellen MotoGP-Rennmaschinen. Ausgestellt sind mehr als 550 Motorräder, rund 40 automobile Raritäten und einige historische Pistenfahrzeuge. Attraktionen wie Soundstations, eine Motorwall oder ein 4D-Kino machen das Museum zur interaktiv erlebbaren Motorcycle Experience World, das auch „Nicht-Biker“ begeistert. Im 4D-Kino kann die Timmelsjoch Hochalpenstraße virtuell, aber sehr nah am echten Zweiradfeeling, befahren werden. Fast vollständig ist die neue Sonderausstellung „Ikonen der 1970er“. Japanische Hersteller wie Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha entfachten einen wahren Motorrad-Boom. Modernste Lösungen in Technik und Design sowie eine Flut an neuen Modellen führten zum Erfolg. Mit ihrer sprichwörtlichen Begeisterungsfähigkeit nahmen die italienischen Hersteller Benelli, Ducati, Laverda, Moto Guzzi und MV Agusta die Herausforderung an.