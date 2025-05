Im Herzen St. Johanns entstehen 26 leistbare Wohnungen und acht Gewerbeeinheiten

Die Baustelle in der Speckbacherstraße ist nicht zu übersehen. Am ehemaligen Parkplatz entsteht nicht nur das neue Raiffeisen Quartier, sondern auch 26 Wohnungen in unterschiedlichen Größen.

St. Johann i.T. – Die Baustelle hat schon Fahrt aufgenommen, vergangene Woche fand der offizielle Spatenstich für das neue Raiffeisen Quartier in St. Johann statt. Am ehemaligen Kundenparkplatz neben dem Klausnerpark entsteht bis Sommer 2027 ein komplett neues Bauwerk, in dem nicht nur das Raiffeisen Quartier, sondern auch acht Gewerbeeinheiten und 26 neue Wohnungen beheimatet sein werden. „Das werden leistbare 2- bis 4-Zimmerwohnungen, in der Größe von 50 bis 120 Quadratmetern“, so die Bauherren beim Spatenstich. Auch 56 Tiefgaragenplätze kommen dazu. Geplant wurde das Projekt von der P3 Architektengruppe.

Großer Andrang beim Spatenstich: Das Projekt beschäftigt alle Beteiligten schon lange, demenstprechend groß war der Andrang beim offiziellen Spatenstich. © Raiffeisen St. Johann

In Sachen Energie setzt man auf eine Geothermie-Wärmepumpe und eine Photovoltaik-Anlage. „Mit diesem Projekt setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft unserer Region“, so Heinz Hasslwanter, Vorstand der Raiffeisenbank beim Spatenstich. „Wir stärken die Wirtschaft, schaffen attraktive Gewerbeflächen sowie hochwertigen Wohnraum und investieren nachhaltig in unserer Heimat.“ Für die Umsetzung des 23-Millionen-Projekts werden hauptsächlich Betriebe aus der Region und dem Salzburger Pinzgau beauftragt, „damit liefern wir wichtige wirtschaftliche Impulse in Zeiten wie diesen.“

„Grünes Band wird vollendet“

Architekt Gottfried Heugenhauser erläutert die baulichen Hintergründe bzw. Gedanken: „Mit dem Gebäude wird nicht nur das ‘Grüne Band’ vom Bahnhof bis in die Speckbacherstraße vollendet, sondern es entstehen auch neue Qualitäten für den öffentlichen Raum. Aus einem Parkplatz wird ein Ort mit Mehrwert.“ So würde dadurch auch die Verbindung von Huberturm zum Postmarkt ermöglicht. Das Architekturbüro hätte außerdem Wert darauf gelegt, einen „ruhigen, unaufgeregten Baukörper zu schaffen, der sich harmonisch in die Umgebung einfügt.“