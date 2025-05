Sperre der Karwendelbahn am Wochenende: Das müssen Öffi-FahrerInnen beachten

Bus statt Bahn heißt es am kommenden Wochenende zwischen Innsbruck und Mittenwald. Auf der Karwendelstrecke der ÖBB müssen am Samstag und Sonntag Bauarbeiten durchgeführt werden. Alle Züge fallen aus, ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Änderungen gibt es in dieser Zeit auch für die Fahrradmitnahme. Bestimmte Busverbindungen werden mit Anhängern ausgestattet. Zudem kann man Räder nur am Innsbrucker Hauptbahnhof und an den Bahnhöfen in Seefeld und Mittenwald ein- und ausladen.