Garten voller abstrakter Skulpturen: Ein Park zum Staunen in Telfs

Bernhard Witsch stellt erstmals nach über 20 Jahren wieder in seiner Heimatgemeinde aus, was für großen Besucherandrang sorgte. Bürgermeister Christian Härting bemerkte in seinen Grußworten, dass alle Skulpturen weibliche Namen tragen. Der Künstler erklärte: „Die Kunstwerke tragen Frauennamen, weil es ja auch DIE Skulptur heißt.“