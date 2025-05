Mopedfahrerin stieß in Niederndorf mit Auto zusammen: Zwei Jugendliche verletzt

Eine 15-jährige Mopedfahrerin ist am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr auf einer Gemeindestraße in Niederndorf mit einem Auto zusammengeprallt. Die 34-jährige Pkw-Lenkerin war auf der Gegenspur unterwegs. In einer Kurve kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei stürzten die 15-Jährige und ihre gleichaltrige Mitfahrerin mit dem Moped auf die Fahrbahn.