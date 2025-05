Bergfrühlingstage in Leutasch: Naturabenteuer und kulinarische Entdeckungen

Ab 1. Juni 2025 öffnet das Leutaschtal seine Pforten für alle, die Lust auf Abenteuer, kulinarische Entdeckungen und stille Momente in der Natur haben

Am ersten Tag stehen Achtsamkeit und Naturerlebnis im Vordergrund. Die Teilnehmer treffen sich am Eingang des Leutaschtals und starten mit einer geführten Wanderung durch blühende Wiesen und lichte Wälder. Der Alltag wird zurückgelassen, und eine gemütliche Einkehr rundet den Tag ab.

Die folgenden Tage stehen ganz im Zeichen des Genusses und der Kulinarik. Am dritten Juni beginnt der Tag mit einer Aufwärmwanderung und einem Frühstück am offenen Feuer. Der vierte Juni bietet praktische Tipps zur Anwendung von Kräutern in der Küche und Hausapotheke.