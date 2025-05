Der regionale Arbeitsmarkt zeigt seine Vielfalt

„Berufe erleben, Zukunft gestalten“ – das Karriere Open Air Schwaz verwandelt die Schwazer Innenstadt am Samstag, 7. Juni, von 9.30 bis 15.30 Uhr erneut in eine lebendige Plattform für Karriere, Ausbildung und persönliche Entwicklung.

Mit interaktiven Stationen, spannenden Mitmachaktionen und kreativen Challenges ermöglichen sie praxisnahe Einblicke in unterschiedlichste Berufsfelder: vom Handwerk über Industrie und Technik bis hin zu Gesundheit, Tourismus, Verwaltung und Digitalisierung. Jugendliche, junge Erwachsene, Schulklassen, Eltern sowie Arbeitssuchende jeden Alters sind eingeladen, in die vielfältige Berufswelt einzutauchen, sich auszuprobieren und den Dialog mit Ausbildner:innen, Lehrlingen und Personalverantwortlichen zu suchen.

Vom Baugewerbe bis zur Pflege, von Hightech bis Handwerk, von Kreativwirtschaft bis Tourismus – beim Karriere Open Air wird die gesamte Breite des regionalen Arbeitsmarkts sichtbar. Zahlreiche Branchen und Berufszweige präsentieren sich kompakt an einem Ort und zeigen, wie vielfältig und facettenreich unser Wirtschaftsstandort ist. Beim Schwazer Jobfestival geht es nicht nur ums Zusehen – hier darf angepackt, ausprobiert und mitgemacht werden. An allen Ständen der teilnehmenden Betriebe warten interaktive Stationen, praktische Aufgaben und spannende Challenges. Ob Löten, Bohren, Sortieren, Programmieren oder kreatives Gestalten – Besucher:innen können direkt erleben, was verschiedene Berufe ausmacht. So wird aus Neugier echtes Interesse und aus Theorie greifbare Praxis. Ein echtes Hands-on-Erlebnis für alle, die ihren Weg in die Berufswelt aktiv entdecken möchten.