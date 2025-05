Konzertabend mit Vincent Pongracz in Schwaz

Der Kulturverein Eremitage veranstaltet das Konzert des Solo-Künstlers in der Erbario Gallery am Stadtplatz.

Am Donnerstag, den 22. Mai 2025, lädt die erbario.gallery am Stadtplatz in Schwaz zu einem Konzertabend mit Vincent Pongracz ein. Der österreichische Komponist, Klarinettist und Saxophonist wird sein minimalistisches Solo-Programm „Ligeia“ präsentieren, das durch hohe Klangflächen und vielschichtige rhythmische Ebenen besticht.