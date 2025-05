Nach Bundessieg: Sillianer Mittelschule belohnt sich mit neuem Pumptrack

Die Schule feierte ihren Erfolg als Bundessieger von „Österreich radelt“ und integrierte als Belohnung einen neuen Pumptrack in das Fest.

Sillian – Am 16. Mai veranstaltete die Mittelschule Sillian ein Radfest, das Bewegung, Geschicklichkeit und Spaß in den Mittelpunkt stellte. Die Schule feierte ihren Erfolg als Bundessieger von „Österreich radelt“ und integrierte als Belohnung einen neuen Pumptrack in das Fest. Mit dabei war auch die ASO Georg-Großlercher-Schule.