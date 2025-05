Auch ein Sturz stoppte die Aufholjagd von Roglic beim Giro nicht

Pisa - Rad-Star Primoz Roglic hat seinen Abstand auf den Gesamtführenden trotz eines Sturzes in der Vorbereitung auf das zweite und letzte Einzelzeitfahren beim 108. Giro d'Italia verkürzt. Der 35 Jahre alte Giro-Favorit verbesserte sich beim Rennen gegen die Uhr vom zehnten auf den fünften Rang in der Gesamtwertung.

Roglic war auch wegen seines Sturzes am Sonntag auf der neunten Etappe mit einem Abstand von 2:25 Minuten in das Zeitfahren gestartet. Bei der Streckenerkundung davor rutschte Roglic am Vormittag in einer Kurve auf feuchtem Untergrund aus, kam aber glimpflich davon. Während des Auftritts von Roglic setzte erneut Regen ein.